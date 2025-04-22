Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor

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Küresel piyasalardaki güvensizlik ortamı altını zirveye taşırken görece dolar karşısında daha iyi durumda olan euro güçlenmeye devam ediyor. Dün 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satılırken bu sabah itibariyle avro 44,1440 liradan güne başladı.

22.04.2025 09:08
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ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satıldıktan sonra fiyatlar bu düzeyde devam etti. bu sabah da euro yine aynı rekor düzeyinde işlemle güne başladı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Çin ile yaşanan gerilimin de etkisiyle dolar gerilerken euro yeni yatırımlarla değerleniyor. Euro yukarı yönlü yeniden ivmelenerek 44.15'e ulaştı. Tarihi zirvenin ardından İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, avro 44,1440 liradan güne başladı. Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.

Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
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Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic:
    abi hiç mi para yok hazinede. dünya da neden en süper en çok etkilenen ülke biziz 21 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Asıl gerçek, bu iktidar gitmedikçe millete daha çok girecek... 13 2 Yanıtla
  • myaman03:
    Gerçek olan şu TÜRK LİRASI ERİMEYE DEVAM EDİYOR. Günden,güne fakirleşiyoruz. offffff,offfffff 10 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu ülkede ne zaman huzur bularak yaşayacağız, her gün zam piyasalar allak bullak her sene bir şey çıkıyor, ekonomi dip yapıyor. ne bu kardeşim yetti artık 4 0 Yanıtla
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