Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı! - Son Dakika
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Ekonomi

Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!

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Ticaret savaşlarının etkisi ve ABD-AB çekişmesinin yeni boyuta evrilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro tarihi bir rekora imza attı. Euro ilk kez 39 lira bandını aşarak 39,10'u gördü.

05.03.2025 14:14
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi uygulamaları ve Ukrayna ateşkesi üzerinden yaşanan tartışmalar küresel piyasalarda tedirginlik havasına neden oluyor. Bu gelişmeler kapsamında bugün %1'e yakın değer kazanan Euro, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artırma planının etkisiyle 39,10 liraya ulaştı.

Ticaret savaşı gerilimi dolar fiyatlarını bir kısım geri taşıdı. Çin ve Kanada'dan gelen misillemelerin ardından Dolar endeksi, 105 seviyesinin altına inerek üç ayın dip seviyesini gördü. Endeks, son üç günde yüzde 2,5 düşüş kaydetti.

EURO ALMANYA'DAN GELEN HABERLE GÜÇLENDİ

Doların bu düşüşüne karşılık euro ise değer kazandı. Bunda, Almanya'nın 500 milyar euro planı etkili oldu. Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

Euro, ABD doları karşısında güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karsında da değerlendirdi. Euro/TL, yüzde 1'ye yakın artışla 39,1'i gördü.

Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!
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Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mahşerin atlısı:
    neredeeen nereye yaparsa kim yapar ?? makarna kömür dürüm ayran 100 tl ciler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ekonomimiz uçuyormu :) 46 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bizim aptallarda makarna ile yetinsin 35 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aq dünya savaşa girsin türküye gitmesin gene batıyoruz savaşa giren ülkeler w katı parası artıyor bu nasıl skiss 35 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Afrika para birimleri bile tl yi solladı şundan 6 yıl önce 1 İsveç kronu 25 kuruştu şimdi 10 tl uçuyoruz evrope bizi kıskanıyor 1 Gana cedisi 2.37 tl tunus dinarı 11,50 tl namibya dolar 2 tl Nikaragua kordobası 1 tl papua yeni Gine kinası 9.11 tl, makao patakası 4.58 tl, botsvans pulası 2.65 tl olduğu dönemdeyiz gerisini siz düşünün 33 5 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    erdoGan, erdoGan, erdoGan git artık başımızdan. 7 bela hüsnü'yü de geçtin. Ya rabb sen bilirsin artık. Hiç olmazsa biz emeklilere acıda o zaatı yanına al kurbanın olayım şu Mübarek Ramazan Ayı'nın yüzü suyu hürmetine İnşaAllah... 26 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gurbetçilerin yüzü gülüyor ohhh enayiler diyorlar 19 5 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    şu olaylara göre tam tersi olması lazım, nasıl ya, Türk Lirası değer kazanması lazım şuanda, özel olarak uğraşıyor bu siyonistler bizimle.. 1 8 Yanıtla
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