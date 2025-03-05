Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!

Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi uygulamaları ve Ukrayna ateşkesi üzerinden yaşanan tartışmalar küresel piyasalarda tedirginlik havasına neden oluyor. Bu gelişmeler kapsamında bugün %1'e yakın değer kazanan Euro, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artırma planının etkisiyle 39,10 liraya ulaştı.

Ticaret savaşı gerilimi dolar fiyatlarını bir kısım geri taşıdı. Çin ve Kanada'dan gelen misillemelerin ardından Dolar endeksi, 105 seviyesinin altına inerek üç ayın dip seviyesini gördü. Endeks, son üç günde yüzde 2,5 düşüş kaydetti.

EURO ALMANYA'DAN GELEN HABERLE GÜÇLENDİ

Doların bu düşüşüne karşılık euro ise değer kazandı. Bunda, Almanya'nın 500 milyar euro planı etkili oldu. Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

Euro, ABD doları karşısında güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karsında da değerlendirdi. Euro/TL, yüzde 1'ye yakın artışla 39,1'i gördü.