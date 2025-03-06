Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor

Ekonomi

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı. Bu anlaşma eurodaki rekorı ikinci güne taşıdı.

ÖNCE DİRENÇ KIRILDI ARDINDAN REKOR GELDİ

Euro fiyatları anlaşmanın etkisiyle yükselişe geçti. Tarihinde ilk defa 39 lira direncini kıran euro, ardı ardına rekor tazeledi. Bu sabah euro fiyatları yeni bir rekorla 39,48'e ulaştı. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

DOLAR, EURO KARŞISINDA ERİYOR

Ticaret savaşı gerilimi dolar fiyatlarını bir kısım geri taşıdı. Çin ve Kanada'dan gelen misillemelerin ardından Dolar endeksi, 105 seviyesinin altına inerek üç ayın dip seviyesini gördü. Endeks, son üç günde yüzde 3'e yakın düşüş kaydetti. Dolar 09:20 itibariyle 36,43'ten işlem görüyor.