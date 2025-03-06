Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor

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Ticaret savaşlarının etkisi ve ABD-AB çekişmesinin yeni boyuta evrilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro tarihi bir rekora imza attı. Dün ilk kez 39 lira bandını aşan Euro bu sabah itibariyle 39,48'e yükseldi.

06.03.2025 09:19
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Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı. Bu anlaşma eurodaki rekorı ikinci güne taşıdı.

ÖNCE DİRENÇ KIRILDI ARDINDAN REKOR GELDİ

Euro fiyatları anlaşmanın etkisiyle yükselişe geçti. Tarihinde ilk defa 39 lira direncini kıran euro, ardı ardına rekor tazeledi. Bu sabah euro fiyatları yeni bir rekorla 39,48'e ulaştı. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

DOLAR, EURO KARŞISINDA ERİYOR

Ticaret savaşı gerilimi dolar fiyatlarını bir kısım geri taşıdı. Çin ve Kanada'dan gelen misillemelerin ardından Dolar endeksi, 105 seviyesinin altına inerek üç ayın dip seviyesini gördü. Endeks, son üç günde yüzde 3'e yakın düşüş kaydetti. Dolar 09:20 itibariyle 36,43'ten işlem görüyor.

Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
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Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ecevit çakar:
    Batırdılar acilen istifa ve yeni hükümet yoksa akp ülkeyi dağıtacak 13 11 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Dünya'da tekizdir adamlar tuvalete girse dolar euro yükselen ne hallere düştük sayelerinde 8 2 Yanıtla
  • Umut Atasoy:
    Harika bir haber daha! 4 5 Yanıtla
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