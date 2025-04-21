Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı

Son verilere göre Euro, tarihi bir rekor daha kırdı. Ticaret savaşlarının son etkisiyle ekonomi ve finans dünyasında büyük bir dikkatle takip edilen euro ilk kez 44 lirayı aştı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Çin ile yaşanan gerilimin de etkisiyle dolar gerilerken euro yeni yatırımlarla değerleniyor. Euro yukarı yönlü yeniden ivmelenerek 44.15'e ulaştı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.

ONS VE GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, güvenli liman altın endişelerden besleniyor. Enflasyonda yükseliş beklentileri ile küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri fiyatların rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. Bu sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 15:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 405 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda gram altın da tarihi zirveye ulaşarak 4 bin 180 lira oldu.