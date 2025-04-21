Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı

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Euro, yerel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Özellikle küresel ticaret savaşları kapsamında ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satılıyor. Bir rekor da gram altından geldi. Şu dakikalar gram altın, 4 bin 180 liradan satılıyor.

21.04.2025 14:46  Güncelleme: 15:02
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Son verilere göre Euro, tarihi bir rekor daha kırdı. Ticaret savaşlarının son etkisiyle ekonomi ve finans dünyasında büyük bir dikkatle takip edilen euro ilk kez 44 lirayı aştı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Çin ile yaşanan gerilimin de etkisiyle dolar gerilerken euro yeni yatırımlarla değerleniyor. Euro yukarı yönlü yeniden ivmelenerek 44.15'e ulaştı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.

ONS VE GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, güvenli liman altın endişelerden besleniyor. Enflasyonda yükseliş beklentileri ile küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri fiyatların rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. Bu sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 15:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 405 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda gram altın da tarihi zirveye ulaşarak 4 bin 180 lira oldu.

Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
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Ons Altın, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Halis demir:
    chp gelince beyaz sarayın yalaması olunca dolar euro düşecek 17 32 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    bundan sonra maaşımızı da verirken altın versinler veya asgari ücret hesaplanırken altının geleceğini hesaplayıp da versinler 28 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    haber basligini soyle atsaniz daha dogru olurdu: akp ekonominin icine sicti. ha bu arada ilk yorumum neden sansurlendi? 21 6 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    euro dolar artmiyor, akp ve politikalari (onlara politika denebilirse tabi) sagolsun Turk lirasi deger kaybediyor. 18 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ülkemiz şahlanıyor dün ailecek yemek yedik her yer doluydu araba kaynıyor her yer herkes boşa ağlıyor bence 12 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    haber yazdıkca mıllet alıyır zaten 7 3 Yanıtla
  • ender3316:
    damadı getirirmi acaba düzeltsin ekonomiyi 4 5 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    makarnaya zam mı geldi :) 5 4 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Bu şekilde giderse ay bitmeden 50 tl yıl sonu 3 haneyi bulur mu bilemiyorum 2 4 Yanıtla
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