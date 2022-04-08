Ev dekorasyonunda 2022 trendi; doğa ile uyumlu evler - Son Dakika
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Ev dekorasyonunda 2022 trendi; doğa ile uyumlu evler

08.04.2022 14:32
Ev dekorasyonunda 2022 trendi; doğa ile uyumlu evler

2020 yılından itibaren pandemi sürecinde evlerde daha çok vakit geçirmeye başlayan vatandaşın dekorasyon algısı da değişti.

2020 yılından itibaren pandemi sürecinde evlerde daha çok vakit geçirmeye başlayan vatandaşın dekorasyon algısı da değişti. Dekoratör Nazlı Aksu, 2022 yılında ev dekorasyonundaki trendleri anlattı. Birçok dekorasyon projesinde yer alan Aksu, ev dekorasyonunda doğa ile uyumun oldukça önemli hale geldiğini ifade etti.

2022 yılında ev dekorasyonunda birçok hususun ön plana çıktığını belirten Nazlı Aksu, "Öncelikle evlerde doğal bir görünüm oldukça fazla ilgi çekiyor. Mobilyaların tarzı ve renkleri doğal görünümü yakalamak adına bir hayli önemli. Öte yandan işlevsel mobilyaların da dikkat çektiğini ve sıklıkla tercih edildiğini söyleyebilirim. Yerden tasarruf adına kitaplık olarak kullanılabilen TV üniteleri, yataklı sandıklı koltuklar ve bunun gibi pek çok mobilya ön plana çıktı" diye konuştu.

2022 yılında ev dekorasyonu için hangi hususların ön plana çıktığı konusuna da değinerek konut satışının son zamanlarda artış gösterdiğini, bu nedenle insanların ev dekorasyonuna çok daha fazla yönelim olduğunu belirten Nazlı Aksu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"2022 yılının ocak ayında Türkiye genelinde 88 bin 306 konut satıldı. Bu oldukça yüksek bir rakam. Aslında yeni evlenen çiftler ya da evini yenilemek isteyen kişilerin yeni konut alımında bulunduğunu söyleyebilirim. Bu durum, iç tasarıma da büyük bir önem verilmesine neden oluyor. İnsanlar, çok daha modern ve incelikli bir görünüme sahip evlerde yaşantılarını sürdürmek istiyor."

"DOĞA İLE UYUM ÖNEMLİ"

2022 ev dekorasyonunda trendler hakkında açıklamada bulunan Nazlı Aksu, "Doğa ile uyum çok önemli. Zaten şehrin gürültüsü insanların sıkılmasına neden oluyor. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde insanlar, ferah bir ev ortamını istiyor. Doğal ve sürdürülebilir malzemelerden üretilen mobilyalar, doğal görünüm adına kullanılabilir" ifadelerinde bulundu.

"YERDEN TASARRUF İÇİN İŞLEVSEL MOBİLYALAR DİKKAT ÇEKİYOR"

İnşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle yeni konutların daha az inşa edilmesiyle geniş evlerin fiyatlarının daha da arttığını, bunun da küçük ve ergonomik evlere daha fazla rağbete yol açtığını ifade eden Aksu, "2022 yılında da yerden tasarrufu mümkün kılan mobilyalar dikkat çekiyor. Örneğin duvara monte çalışma masaları, küçük odalarda sıklıkla kullanılıyor. Bu tür masaların aynı zamanda kitaplık olarak da kullanılabildiğini söylemek mümkün. Ayrıca yataklı sandıklı koltuklar, sandıklı puflar, kitaplık olarak kullanılabilen TV üniteleri, gömme dolaplar; işlevselliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu tarz mobilyalar, küçük alanların çok daha rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra her dönem olduğu gibi 2022 yılında da mobilyaların renkleri ve duvar boyaları, aydınlatmalar; ev dekorasyonunda önemini korumaya devam ediyor" şeklindeki sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.


Ev dekorasyonunda 2022 trendi; doğa ile uyumlu evler
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ev dekorasyonunda 2022 trendi; doğa ile uyumlu evler - Son Dakika


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