Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Bakanlık tarafından 16 firma ile yapılacak anlaşmaya göre; yeni evlenenler için mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında özel indirimler yapılacak. Bu kapsamda 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''İndirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum'' dedi.

29.04.2025 12:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerin, ev kurma süreçlerine destek olduklarını, bu kapsamda 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını duyurdu.

"ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAĞIZ"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, "16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla bugün (Çarşamba) düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İL İSTANBUL

8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Şimdiye kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk için bu oran 88 bin 982 başvuru sayısı ile yüzde 31, üçüncü çocuk için ise 51 bin 843 başvuru sayısı ile yüzde 18. Bunun yanı sıra 3'ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa takip etti" şeklinde konuştu.

"ÖDEMELER ANNELER GÜNÜ'NDE HESAPLARDA OLACAK"

Ödemelerin Anneler Günü'nde hesaplarda olacağını belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek. Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız."

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Eşya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • h.m.633463:
    önceden hiç zorlanmiyorduk eşya alırken. şimdide zirlanmiyoruz çünkü almıyoruz alacak durumumuz yok. 120 11 Yanıtla
  • selami inel:
    Nalet olsun size insanları düşürdüğünüz duruma bakın birde yaptıklarnizı ile övünüyorsunuz 103 6 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    hamdolsun uçuyoruz 105 4 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    insanlar yardımlarla geçinmeye mahkum olmuş ne günlere kaldık 98 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Siz şu enflasyonu düşürün bırakın bu abidik gubidik işleri firmalar indirim yapacakmış firmalar cebindenmi ödeyecek önce bindirim sonra göstermelik indirim insanları kandırmayı iyi biliyorsunuz bırakın bu işleri. 86 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Saçmalardan seçmeler,ülkenin ekonomsini ..... edip,saçma sapan yöntemlere başvuruyorlar...Böylemi kurtulacak bu millet!!? 73 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    once bindirim sonra indirim … artik millet yutmuyor bunlari … 69 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    Nereden nereye 62 3 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Şu icraatlarla halen ekonominin iyi olduğunu düşünen insanlar bu ülke bir gün elden gidince çok geç olacak 57 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Özrü kabahatinden büyük bunlarda utanma arlanma da yok !!! 41 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    İndırom dedıklerınız bındırım olmasın zaten zarar edıyor beyaz esyaçılar 41 1 Yanıtla
  • onur pari:
    Artık 3 milyon değil. Sadece 2 milyon. Müjdeler olsun. 33 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Protokol imzalamak mı devletin görevi ? komik :( 29 0 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Bir toplum bu kadar fakirleştirilmez 27 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    lan bi gidin artık bitirdiniz bizi 27 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kulağı sağdan soldan göstermeye gerek yok, insanlara adam gibi maaş verin kim ne alırsa alsın.. 26 0 Yanıtla
  • kurt ensar:
    vatanımızda nüfus sorunu olacak evliliklere teşfik olark bu uygulama kafi değil. 26 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    devlet indirim yapmaz bu ne saçmalık 25 0 Yanıtla
  • Berdeser:
    Şu saçma sapan vergileri ötv leri izlenmeyenkanal trt paylarını kaldırın, denetimi arttırın, yüksek fiyat rekabetini en alt min seviyeye indirin ülke zaten kalkınacak ale nerde. herkes kendi çıkarını düşünüyor. 23 1 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Önceden bir asgari ücret ile üç tane beyaz eşya düğün paketi olarak alınıyordu. Uçuyoruz hamdolsun şükürler olsun 16 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Utanmiyorsunuz degil mi memleketi getirdiginiz hale bakın protokol imzalanmış mış yaziklar olsun bakan olarak neden yuksek enflasyon var alım gücü neden düsuk insanlar gittikce neden yoksullasiyor önce bunu çoz haa yapamiyosan sende hükumetinde baybayy 13 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    O uygun ürünleri dolapları kendi evlerine sokmazlar o oturma gruplarında kendileri oturmaz o yediklerimizi kendileri yemez evlatlarını devlet okulunda okutmazlar ve en kaliteli ürünleri kullanıyorlar meclistede en uygun fiyata karınlarını doyuruyorlar mecliste kebap ne kadar oldu bilen varmı zeytinyağlı antalya piyazı 20 tlmiş en son başka bilen varmı cenabül hakkının izni ile 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    asgari ücret aylık 26 bin tl kira 25 bin tl...nasıl borçla alabılırlerki 4 0 Yanıtla
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