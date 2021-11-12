Üye Girişi
Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu - Son Dakika

Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu

12.11.2021 15:09
Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev hanımlarına yönelik "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesi ile 20 kadın meslek sahibi oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev hanımlarına yönelik "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesi ile 20 kadın meslek sahibi oldu.

İlçede faaliyet gösteren Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sosyal Hizmet Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğinde başlatılan proje kapsamında açılan "Uzatma Ağı Donanımı ve Avcılığı" kursuna giden 20 ev hanımı kursu tamamladı.

152 saat süren kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dernek merkezinde düzenlenen törenle verildi.

Dernek Başkanı Ahmet Özel, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen proje ile 20 dezavantajlı ev hanımı meslek sahibi oldu" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ise, yaptığı konuşmada, "Kurum olarak mesleki eğitim ağırlıklı kurslara önem vermekteyiz. Bu tür kurslarımızı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmaktan memnunuz" diye konuştu.

Kursiyer Hülya Yıldırım ise kursa katılmaktan memnun olduklarını meslek öğrendiklerini belirtti. - HATAY

Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu
Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu
Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu

Halk Eğitim Merkezi, Dörtyol, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak 15:09 Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak 14:49 Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı 14:21 Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in komşusuna attığı 14:05 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürekleri dağladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
15:08 Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak
15:06 Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor
15:02 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
14:51 Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı         
15:11
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor         
14:51
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli         
14:11
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 15:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ev hanımları balık ağı örerek meslek sahibi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement