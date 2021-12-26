Ev tekstilinde 2022 yılının gözdesi; Öze dönüş

Pandemi döneminde Türkiye olarak evde kaldığımız süre içerisinde hayatın bir parçası olan ev tekstili ürünlerinde sağlıklı olan organik kumaşları ve renk tonlarıyla yaşam alanlarını yeniledik. Türkiye'de ev tekstilinde organik üretim gerçekleştiren öncü firma Ecocotton 2022 yılının trendlerini belirliyor.

Sürdürülebilir malzemeler artık ev tekstilinde

Sanayi devriminden bu yana üretim pek çok aşamadan geçerek, günümüzde altıncı endüstriyel dalgadan, bio-ekonomiden bahsederek çevre ve çevre duyarlılığını kapsıyor. 2012 yılından bu tarafa üretim ve tasarım, misyon ile vizyon çerçevesinde tasarımlarını yaparken öncelikli olarak düşünen Ecocotton, bu nedenle tasarımlarında geri dönüşümlü ürünler kullanmak, kaynakları verimli değerlendirmek yönünde planlamalar yapıyor. Doğaya ve insan sağlığına değer veren Ecocotton üretim yaklaşımıyla ürünleri tasarlamak önceliği oldu.

"Ecocotton sıfır atık projemiz ile 2022 Evteks fuarında görecekler"

2022 yılında tekstil trendleriyle iç tasarım trendlerinde retro, doğal ve zen unsurlarının incelikli bir birleşimi yön alacağını bahseden Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü, renk trendlerinde güneş, amber tonları, hint sarısı, toprak tonlarından ve yeşilin her türlü tonunu göreceğimizi söyledi. Öncelikle kendini tanıtan Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü; "2011 yılında Ecocotton ile yollarımız kesişti ve geldiğimde doğmak üzere olan bir bebekti. Çünkü bizim ilk 2011 yılında Evteks fuarına katılmıştık. 2011 yılından bu yana ivmemiz arttı. Satış ve koleksiyon bazında olsun baya bir tırmanışa geçtik. Ecocotton organik ilk tekstil ev markası. Ecocotton'nun kendine göre olmazsa olmazları var. Bunlardan biri organik olması, doğal elyafların kullanılması, yüzde 100 organik ürünlerin olmasıdır. Keten, kenevir olarak daha çok sürdürebilir olması ve organiğe önem gösteriyoruz. Ecocotton ürünü deyince daha çok materyal ürünler kullanılıyor. Bunları ahşaptan tutunda doğal lifler, keten, kenevir, daha natürel ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Şuan projemizin içerisinde yer alan sıfır atık projemiz var. Bunu da 2022 Evteks fuarında görecekler. Pandemi döneminde daha çok kendini sarıp sarmalayan, kendine güvenebilecek dokuya sahip ürünler kullanılmaya başlandı. Evde sıcak tonlar olsun deri ve deri tonları, hint sarısı, toprak ile toprak tonajları, tarçın tonajlarıyla tabalar daha çok hakim olduğunu görüyoruz. Bu da kişinin kendini evde daha güvende hissetmesini sağlıyor. Kendi koleksiyonlarımızda 2022'de özellikle tamamen bu tonda oluşmakta. Ev tekstili özellikle tekstil ürünü olarak daha rahat, daha salaş, kullanılabilir ve sadece tasarımının güzel olması değil fonksiyonel olmasına özen gösterilerek yapılması gerekiyor" diye konuştu. - DENİZLİ