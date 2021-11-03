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Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı - Son Dakika

Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı

03.11.2021 13:12
Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı

Denizli İhracatçılar Birliği'nin(DENİB), geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yarışmada finale kalan 20 finalistin tasarımları sergilenmeye başladı.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin(DENİB), geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yarışmada finale kalan 20 finalistin tasarımları sergilenmeye başladı.

DENİB, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması amacıyla DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasını geçekleştirdi. Flourısh-Güzelleşme temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler ve profesyonellere yönelik olarak 4 kategoride öğrenci ev tekstili ve öğrenci banyo tekstili, profesyonel ev tekstili ve profesyonel banyo tekstili alanında tasarımlarını yaptı. Yapılan ön eleme sonucunda, 20 finalist tasarımlarının hayata geçirilmesi amacıyla 20 Denizlili tekstil firmasıyla eşleştirilerek, tasarımlarının üretimlerini yaptı. Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte finale kalan 20 finalistin tasarımları sergilenmeye başladı. Her finalist için hazırlanan ayrı stantlar halka açık şekilde sergileniyor. Halka açık olan sergiye DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut gelerek ziyarette bulundu.

"Tasarım demek markanızın gelişmesi demek"

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tasarımın önemine dikkat çekere, "Denizli'de bir kişi ben tekstilciyim diyorsa ya havlu, ya çarşaf, yada bornozcudur. Bizde bu yarışmada ev tekstil sektörünü tasarım yönünden daha güçlendirmeyi, yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlıyoruz. İşin içine firmaları dahil ederek, yarışmacıları firmalar ile badi ederek çıkan ürünlerin satılabilir ürünler olmasını ve satılabilmesini istedik. Burada biraz önce gezip gördük ki ürünlerin hepsi ticari anlamda değer kazanabilecek durumda. Şuan içinde ben amacımızın gerçekleşme yolunda olduğunu düşünüyorum. Tasarım demek markanızın gelişmesi demek. Markanızın gelişmesi demek ürününüzü daha kıymetli satabilmek demek. Denizli'nin ihracatı bu sene doları geçmiş durumda. Tekstilde ve diğer sektörlerde bu tarz yapacağımız yarışmalarla ilimizin tasarım kenti olmasını, ürettiği malları daha da değer katarak satabilmesine ön ayak olmak istiyoruz. Bugün ve yarın 2 gün boyunca stantlarımız halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açık. Onları buraya bekliyoruz ve ziyaretleriyle buradaki ürünleri görerek tasarımcılarımızı desteklesinler, bu yolda bize yardımcı olsunlar" dedi.

"Burada amaç tasarımcıları ve sanayiciyi bir araya getirebilmek"

Herkesin canla başla çalıştığını belirten DENİB Tasarım Yarışması komite başkanı Mukaddes Başkaya, "Hedeflerimize doğru ulaşıyoruz. Burada amaç tasarımcıları ve sanayiciyi bir araya getirebilmek. Çünkü tasarımcı hayal ediyor, hayallerini gerçekleştirmek üzere tasarımlarını yapıyor ama onun sonucunda ne çıkacağını bilmiyor. Profesyoneller bunu bir tık daha farklı algılayabilir. Öğrencilerde bu çok çok daha heyecan verici. Gerçekten firmalarımız canla başla çalışıyor. Onların tasarımlarını hayata geçirmekte maksimum efor harcadılar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı
Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı
Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı
Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı
Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı

İhracatçılar Birliği, Nihat Zeybekci, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev tekstilinin son tasarımları görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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