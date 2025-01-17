Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor

Ekonomi

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Türkiye'de evlenmek isteyen binlerce çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik teşviki kredisine ilişkin yaptığı açıklamaya odaklandı. Evlilik kredisi uygulamasına yoğun talep geliyor. Genç çiftlerin evlilikle ilgili masraflarını karşılamak için hayata geçirilen bu kredi, 48 ay vade ve düşük faiz oranıyla sunuluyor. Devlet destekli bu program, çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

YOĞUN BAŞVURU ALINDI

6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Şubat ayında başlatılan ve deprem bölgesine yönelik hayata geçirilen evlilik kredisinin 81 ile yayıldığını açıklamıştı. Bu haberin ardından binlerce kişi kredi için başvurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL'lik krediye başvuranların sayısı 11 günde 10 bini geçti.

Erdoğan ayrıca, bu yıl doğum yardımlarını artırdıklarını ve ilk çocuk için 5 bin TL doğum yardımı yapılacağını da duyurmuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi başvuru şartları ise şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,

* Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

* Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

* Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

* Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

* Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

* Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

* Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

* Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

AİLELERE BEBEK YARDIMI

Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımı kapsamında ise, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

İkinci çocuğu olan annenin hesabına her ay bin 500 lira yatırılacak. Uygulamanın başladığı tarihten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye aylık 11 bin 500 lira, 5 çocuklu bir anneye ise 16 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Ancak belirlenen tarih olan 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan ve üçüncü çocuğunu bu tarihten sonra dünyaya getiren annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak ve doğum yardımları çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.