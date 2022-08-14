Evlilik yüzüğünü satıp borçlarını ödedi, şimdi 40 ülkeye satış yapıyor - Son Dakika
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Evlilik yüzüğünü satıp borçlarını ödedi, şimdi 40 ülkeye satış yapıyor

14.08.2022 10:09

Evlilik yüzüğünü satıp borçlarını ödedi, şimdi 40 ülkeye satış yapıyor Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir tekstilci, beş yıl önce kurduğu atölyede günde 4 bin minder ve seyahat yastığı üretiyor.

Evlilik yüzüğünü satıp borçlarını ödedi, şimdi 40 ülkeye satış yapıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir tekstilci, beş yıl önce kurduğu atölyede günde 4 bin minder ve seyahat yastığı üretiyor. Hediye aldığı ilk makinenin nakliye bedelini eşinin verdiği evlilik yüzüğünü satarak karşılaması sonrası şansı ve işleri açılan 33 yaşındaki iş adamı Mustafa Başkaya, şimdi 40 ülkeye ürün gönderiyor.

Denizli'de yaşayan arkadaşının beş yıl önce hediye ettiği tekstil makinesini memleketine geldiğinde ödeyecek nakliye parasını bulamayınca aynı yastığa baş koyduğu eşi Rukiye'nin parmağındaki yüzüğü uzatıp satarak borcunu ödemesini istediğini hatırlatan 3 çocuk babası Başkaya, "Bu işte en büyük destekçim olan eşim. 'Al bu yüzükle nakliyeciden makinayı al' dedi. Bu işi eşimin yüzüğüyle kurdum. Onunla başladım. Şu an dünyaya ihracat yapıyorum" diye konuştu.

14 kişiyle üretim yaptığı atölyesini büyütüp günde 10 bin üretimi hedefleyen Başkaya, "Şu an kedi yatağı, seyahat yastıkları ve minder üretimi yapıyorum. Genelde Avrupa'ya gönderiyorum. Son sevkiyatı Yunanistan ve Hollanda'ya gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

Tekstil firmalarından aldığı atıl kumaşları yeniden değerlendirerek üretimde kullandığına değinen Başkaya, destek alıp organize sanayi bölgesine taşınarak işlerini büyütmek istediğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evlilik yüzüğünü satıp borçlarını ödedi, şimdi 40 ülkeye satış yapıyor - Son Dakika

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