Eylül ayında ihracat ve ithalat rakamları düşüş gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Eylül ayında ihracat ve ithalat rakamları düşüş gösterdi

Türkiye'nin Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Hem ithalatta hem de ihracatta düşüş yaşandı. Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1.4'lik düşüşle 27 milyar 116 milyon dolara geriledi.

31.10.2024 10:08
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TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre eylülde ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ihracat 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 8.1'lik düşüşle 252 milyar 183 milyon dolara geriledi.

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül ayında ihracat ve ithalat rakamları düşüş gösterdi - Son Dakika

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