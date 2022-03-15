EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek

15.03.2022 00:35
EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek

Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede yeni bir aşamaya geçiliyor. Hükümet, 16 Mart'ta taraflarla yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık beş milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili, beş formül masada bulunuyor.

YORUMLAR
500
Zafer Partili Eray Ertürk'ten zamlara öz savunma Zafer Partili Eray Ertürk'ten zamlara öz savunma

EYT, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Rus güçleri sivillere saldırmaya devam ediyor! Otobüs durağını bombaladılar
00:22 Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin
00:18 Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı
00:16 Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
00:12 Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı
23:45 Önder Karaveli'nin açıklamaları Beşiktaş taraftarını çıldırttı
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 00:40:14. #1.12#
SON DAKİKA: EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement