EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek
15.03.2022 00:35
Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede yeni bir aşamaya geçiliyor. Hükümet, 16 Mart'ta taraflarla yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık beş milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili, beş formül masada bulunuyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.03.2022 00:40:14. #1.12#
SON DAKİKA: EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek - Son Dakika