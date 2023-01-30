EYT'lilerinkaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları - Son Dakika
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EYT'lilerinkaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları

30.01.2023 17:24

EYT'nin Meclis'e sunulmasının ardından milyonlar düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenen düzenlemede kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi şartı bulunurken, bir de prim gün şartı var. 1999 öncesi sigortalı olan SSK'lıların prim şarto ise 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor. İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik için gereken prim gün sayıları.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Geri kalanlar ise şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanacak.

"4 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Düzenlemenin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor" diye konuştu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

PRİM GÜN SAYISI EN ÖNEMLİ NOKTA

EYT düzenlemesinde yaş şartı uygulanmayacak ancak prim gün sayısı en önemli nokta. Buna göre SSK'lı kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl hizmet süresini doldurup işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 20 yıl 7 bin 200 gün, erkeklerde 25 yıl 9 bin gün prim şartı aranıyor.

SSK'lı erkeklerin 1999 öncesi emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayıları:

EYT'lilerin kaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları

SSK'lı kadınların 1999 öncesi emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayıları:

EYT'lilerinkaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları
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Son Dakika Ekonomi EYT'lilerinkaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'lilerinkaç gün prim ödemesi gerekiyor? İşte 1999 öncesi yıllara göre emeklilik şartları - Son Dakika
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