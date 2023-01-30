EYT'nin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu - Son Dakika
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EYT'nin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu

30.01.2023 21:37

EYT yasa teklifi, 2 Şubat Perşembe günü saat 11:00'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren teklifin Meclis'te görüşüleceği tarih de kesinleşti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

"4 MADDEDEN OLUŞUYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta başvuranlar Mart ayında maaşlarını alır" dedi.

EMEKLİ OLUP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER

Emekli olup, aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildiği bilgisini paylaşan Akbaşoğlu, "Emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor" ifadelerini kullandı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

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SON DAKİKA: EYT'nin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu - Son Dakika
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