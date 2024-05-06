2023 Yılında Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yapan İşletmelere 355 Milyon TL Cezası

Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var

2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası kesildi.

TARİFELERE AYKIRI SATIŞLAR İNCELENDİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar gündeme alınarak incelendi.

61 MİLYONDAN FAZLA PARA CEZASI

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

BAKANLIK: TEDBİRLERİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.