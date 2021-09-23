Üye Girişi
Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması - Son Dakika

Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması

23.09.2021 14:53
Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili açıklamasına destek vererek, bu konuda 6 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili açıklamasına destek vererek, bu konuda 6 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından da duyurduğu açıklamasında, fahiş fiyatlar konusunda zincir marketleri işaret etti. Özkaya, zincir marketler üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti. Özkaya'nın, bu konudaki 6 maddelik önerisi ise şu şekilde:

"Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı. Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı. Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı. Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı. Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. Marketler fason üretim yaptıramamalı. ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli." - AFYONKARAHİSAR

Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması

Milletvekili, Ali Özkaya, Karahisar, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak 15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı 14:53 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu 14:40 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım 14:34 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar 12:59 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar

Son Dakika Haberleri
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:39 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
14:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
14:26 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
14:20 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi
14:12 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
13:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan son gelişmeler
13:47 Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı Eski karısı barışma isteğini kabul etmedi, sinirlenen adam tabancayla kendi ayağına sıktı         
14:55
Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi         
14:51
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var         
14:14
Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular         
14:11
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 15:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement