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Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi - Son Dakika

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat ve stokçulukla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi.

21.11.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:49
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Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda denetimler aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucunda 36 işletmeye ceza yağdı. Bakanlık, otomobil stokçularına ve çimento üreticilerine de acımadı.

105 MİLYONDAN FAZLA CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza verdi.

OTOMOBİL STOKÇULARINA 71,3 MİLYON LİRA CEZA

Otomobil stokçularıyla ilgili de bilgileri paylaşan Bakanlık, 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 lira ceza kesti. Ayrıca, 16 beton ve çimento üreticisi firmaya da 33 milyon 791 bin lira ceza verildi.

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi - Son Dakika
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