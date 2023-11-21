Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda denetimler aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucunda 36 işletmeye ceza yağdı. Bakanlık, otomobil stokçularına ve çimento üreticilerine de acımadı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza verdi.
Otomobil stokçularıyla ilgili de bilgileri paylaşan Bakanlık, 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 lira ceza kesti. Ayrıca, 16 beton ve çimento üreticisi firmaya da 33 milyon 791 bin lira ceza verildi.
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