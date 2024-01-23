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Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti - Son Dakika
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Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti

İstanbul Laleli'de bir otoparkın fiyat tarifesi bu kadar da olmaz dedirtti. 2 saatlik ücretin 340 TL'den başladığı otoparkta aylık abone ücreti ise 10 bin liradan başlıyor.

23.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 13:20
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İstanbul'un Fatih İlçesine bağlı turistik mekanlardan biri olan Laleli'de park yeri bulmak bir hayli zor. Aracını otoparka park etmek isteyen sürücülerin ise ödemek zorunda olduğu ücret oldukça fazla. Öyle ki bir araç için saatlik ücret 340 TL'den başlıyor.

KİRA KADAR ABONELİK ÜCRETİ VAR

Park yeri bulamadığı için aracını otoparka bırakmak zorunda kalan sürücüler fahiş fiyatlardan oldukça şikayetçi. Özellikle trafik sorununun yaşandığı Laleli'deki bir otoparkın tarifesi pes dedirtti. Buna göre otomobiller 0-2 saat için 340 lira, minibüsler ise 470 lira ödeyecek. 4 saatlik otopark ücreti ise 500 TL'yi aşıyor. Aylık abonman standart bir otomobil için 10 bin TL, minibüs sahipleri ise 14 bin lira ödüyor.

Ücret tarifesine görenler "Kira parasına otopark ücreti resmen" şeklinde yorumlar yaptı. 2 yıl önceki tarifenin saatlik 45 TL olduğu öğrenilirken, yüzde 700'e varan zammın nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.

İşte otoparkın fiyat tarifesi:

Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti
Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti
YORUMLAR (4)
  • XYZ: Bu kadar fırsatçı, bu kadar adi insanlar nasil toplandi bu ulkeye aklımız almıyor artık. Kimsede ne Allah korkusu, ne kul utanması kalmadı. Maaslara zam kuş kadar, ama giderler hamuduyla! Yanıtla 4 57
  • Ahmet Demir: otorite eksikliği Yanıtla 0 26
  • bülent C.: aklıma gelenler yayınlanmayacağı için sadece yuhh diyorum. Yanıtla 0 17
  • Serkan Basar: keriz çok normaldir Yanıtla 1 11

İstanbul, Fatih, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Listeyi görenler şaka sanıyor! Ev kirası fiyatına otopark ücreti - Son Dakika
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