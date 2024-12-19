ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.
Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
Gram altın bugün 2 bin 942 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 808 liradan işlem görüyor.
Alış: 2.941,7960
Satış: 2.942,2020
Alış: 2.584,3200
Satış: 2.586,3900
Alış: 4.705,0700
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Son Dakika › Ekonomi › Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketlilik - Son Dakika
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