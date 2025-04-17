İşte faiz kararı sonrası döviz ve kıymetli madenlerde son durum

Küresel ekonomide durgunluk beklentileri artarken ticaret savaşlarının son sürat devam etmesi döviz kurları üzerinde de etkili oluyor. ABD ve Çin arasındaki hararetli ticaret savaşları ve misillemeler doları diğer para birimleri karşısında değersizleştirmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dezenflasyon sürecini kontrol altında tutmak için faizi yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya 350 baz puan artırdı. Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.

İŞTE FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından döviz ve kıymetli maden piyasasında hareketlenmeler oldu. Banka'nın faiz kararı sonrası en büyük değişim ise gümüşte yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından serbest piyasada dolar/TL, 38,10 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 43,57 seviyesinde işlem gördü.

EN ÇOK HAREKET GÜMÜŞTE

Gün içinde en büyük hareketlilik ise gümüş fiyatlarında yaşanıyor. Gümüş gram fiyatı yüzde 1,34'lük 34,64'e geriledi. Çoğu zaman altınla eş değer bir grafik çizmekle bilinen gümüş fiyatlarındaki hareketlilikte küresel gelişmelerin daha çok etkili olduğu belirtiliyor.

REKOR KIRAN ALTIN GEVŞEDİ

Kararın ardından yatırımcılar arama motorlarında yoğun şekilde "gram altın kaç TL?", "altın fiyatları ne kadar oldu?", "faiz kararı sonrası altın fiyatları" gibi soruların yanıtını arıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandı. Gram altın yüzde 0,52 oranında değer kaybetti.