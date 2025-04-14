Faiz oranlarında düşüş beklentisi azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Faiz oranlarında düşüş beklentisi azaldı

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Ekonomi dünyasında faiz oranlarına dair beklenen düşüş trendi azalmaya başladı. Uzmanlar, bu durumun ekonomiye olan etkilerini ve olası sonuçlarını değerlendiriyor.

14.04.2025 09:45
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Ekonomi dünyasında faiz oranlarına dair beklenen düşüş trendi azalmaya başladı. 17 Nisan Perşembe günü açıklanacak, taşıt ve konut kredisi üzerinde etkili olması beklenen yeni politika faiz kararı Haberler.com'daAbdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programda ele alındı. Programa konuk Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, gecelik faiz artırımının politika faizi artırılmasının sinyali olduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI SONA MI ERDİ?

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna Merkez Bankası'nın yakın zamanda aldığı tedbirleri sordu. Ekonomide yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı düzenlediğini belirten Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, alınan önlemleri sıraladı. Bu önlemler arasında gecelik faiz artırımının politika faizinin artırılabileceğine ilişkin bir sinyal olduğunu belirtti. Prof. Dr. Pehlivanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranları yükselterek piyasalara müdahale etti. Siyasi gelişmelerin ardından Türkiye'nin risk primleri (CDS) yükseldi. Yatırımcı güveni için hukuki öngörülebilirlik, siyasi istikrar önemli.

"POLİTİKA FAİZİ ARTABİLİR"

Gecelik faizin artırılması resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmez. Gecelik faizin artırılması resmi faiz artırım sinyali olarak bilinir. Gecelik faizin artırılmasıyla faiz bandı yukarıya taşınıyorve böylece piyasa faizi ile gecelik faiz arasındaki makas açılıyor. Bir sonraki aşamada politika faizi artabilir

Faiz oranlarında düşüş beklentisi azaldı
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Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz oranlarında düşüş beklentisi azaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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