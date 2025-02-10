Az parası olan daha çok kazanacak

Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından mevduatta aşağı yönlü eğilim sürdü. Faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler düşük bakiyeleri daha değerli hale getirdi. Bankalar, kısa vadeli düşük bakiyelere daha yüksek faiz teklif etmeye başladı.

DAHA DÜŞÜK PARAYA DAHA YÜKSEK FAİZ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre bankalar tarafından düşük tutarlı mevduata yüksek oranlar sunulurken, yüksek tutarlı mevduata daha düşük oranlar öneriliyor. 2024 yılı boyunca yüksek montanlı yatırımcılara daha yüksek faiz veriliyordu. Düşük ve yüksek mevduatlara uygulanan fark bir ara 10 puana kadar çıkmıştı.

Uzun vadeli yüksek bakiyelere faiz oranları ise yüzde 40'ın altında seyrediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz politikasında otopilota bağlamadıklarını, veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini açıklamıştı.