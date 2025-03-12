Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç alımlarında kullanılan kredilerde vade değişikliğine gitti. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle elektrikli taşıt alımlarında kullanılan kredi miktarlarına yeni sınırlamalar getirildi. Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerin 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde 24 ay olarak belirlendi.

2,5 MİLYON SINIR OLARAK KABUL EDİLDİ

5 milyon TL'nin üzerinde ve 6,5 milyon TL'yi geçmeyen araçlar için kredi vadesi 24 ay olarak kararlaştırıldı. 6,5 milyon TL'nin üzerindeki ve 7,5 milyon TL'yi aşmayan taşıtlar için ise bu süre 12 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt teminatlı krediler hariç, binek araçlar için kullanılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları da güncellendi. Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, 2,5 milyon TL'nin üzerindeki ve 5 milyon TL'nin üzerini aşmayan taşıtlar için bu oran yüzde 50 oldu.

Ayrıca, 5 milyon TL'den fazla ve 6,5 milyon TL'nin üzerinde olmayan taşıtlar için kredi oranı yüzde 30 olarak tespit edildi. 6,5 milyon TL'den fazla ve 7,5 milyon TL'yi geçmeyen araçlar için yüzde 20 oranında kredi kullanılabilecek. 7,5 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için ise kredi oranı sıfır olarak belirlendi.

"TAŞIT KREDİLERİ DAHA KONTROLLÜ OLACAK"

Bu yeni düzenlemeler kapsamında, taşıt kredilerinin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına dair kendi zamanındaki koşullar geçerli olacak. Yani, kredinin ilk kullandırım tarihinde geçerli olan vade süreleri dikkate alınarak yapılandırma yapılabilecek. BDDK, bu düzenleme ile taşıt kredisi kullanımını daha kontrollü ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.