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Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika

Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı

10.02.2022 10:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Zamlar geri alınana kadar ben artık faturalarımı ödemeyeceğim" çıkışı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun provokasyon yapmakla suçladı. "Zamlar geri alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Dağ, "Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, dün akşam evinden vatandaşlara seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar ben artık faturalarımı ödemeyeceğim" çıkışını ve elektrik faturalarına gelen tepkileri değerlendirdi.

"KAOS ÇIKARMA ÇALIŞMASI"

Kılıçdaroğlu'nu provokasyon yapmakla suçlayan Dağ, "Bir kaos çıkarma çalışması. Ben buradan böyle bir netice çıkacağına inanmıyorum. Hükümet ve parti yetkililerimiz bu konuda bir çalışma yapıldığını zaten söyledi. Buradan çıkacak olan neticeyi siyaseten kendine mal etmek çabası içinde ki böyle bir çıkış yapıyor" dedi.

"SORUN KÜRESEL KAYNAKLI"

Faturalardaki artışın küresel sorunlardan kaynaklı olduğunu belirten Dağ, "Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise hiç yok diyemeyiz. Var ortada bir şey farkındayız. Ama bunu da bir bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımızın bunu en az etkilenecek şekilde yaşaması kanaatinde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba sarf ettiğimizi, bazen bütçe bazen başka kanallarla sübvanse ettiğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEME YAPILACAK"

Zamlara ilişkin yapılacağı düzenlemeyle ilgili de konuşan Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

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Hamza Dağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı - Son Dakika
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