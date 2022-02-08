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Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında - Son Dakika

Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında

08.02.2022 11:57
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında

Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli elektrik tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu. Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanıyor. Prof. Dr. Fertelli, 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

En pahalı zaman dilimi 17.00 ila 22.00 saatleri arası

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek, "06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Az önce söylediğim bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Cumhuriyet, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında - Son Dakika Ekonomi


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