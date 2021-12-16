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Fed Başkanı Powell: "Ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok" - Son Dakika

Fed Başkanı Powell: "Ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok"

16.12.2021 00:37
Fed Başkanı Powell: "Ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Powell, Fed'in, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ve aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ekonominin kaydettiği ilerlemeye ilişkin değerlendirmesini güncellediğini belirten Powell, "Güçlenen iş gücü piyasası ve yükselen enflasyon baskıları ışığında varlık alımlarımızı azaltma kararı aldık." dedi.

Powell, "Ekonomik gelişmeler ve görünümdeki değişiklikler, ekonomiye uygun desteği sağlamaya devam edecek olan para politikasının bu evrimini gerektirdi." diye konuştu.

"Omicron varyantı görünüm için risk oluşturuyor"

Ekonomik faaliyetin bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda ilerlediğine işaret eden Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Omicron varyantının görünüm için risk oluşturduğunu vurguladı.

Powell, virüsün etkilerine ve arz kısıtlamalarına rağmen FOMC üyelerinin hızlı bir büyüme öngörmeye devam ettiğini ifade etti.

Ekonominin maksimum istihdama doğru hızla ilerlediğini aktaran Powell, işverenlerin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

Powell, "Özellikle ilave virüs dalgaları meydana gelirse iş gücü sıkıntısının ne kadar süreceği belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 2'ye yakın seviyelere düşmesini bekliyoruz"

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve gelecek yıl da yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, yüksek enflasyonun itici güçlerinin ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalarla alakalı olduğunu, fiyat artışlarının artık daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığını aktardı.

Powell, ücretlerin de hızlı bir şekilde arttığına dikkati çekerek, ancak şu ana kadar ücret artışının yüksek enflasyona önemli bir katkıda bulunmadığını ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar uzun vadeli yüzde 2 hedefimize daha yakın seviyelere düşmesini beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, "Fiyat istikrarı hedefimize bağlıyız." diye konuştu.

Varlık alımlarının mart ortasında sona ermesi bekleniyor

Powell, Fed'in araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve daha yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını vurgulayarak, ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini dikkatle izleyeceklerini dile getirdi.

Fed'in açıkladığı tahminlerin Komite'nin kararını veya planını temsil etmediğini vurgulayan Powell, "Ekonominin bir yılda veya sonrasında nerede olacağını kimse kesin olarak bilmiyor." dedi.

Powell, Komite'nin varlık alımlarındaki indirimlerin hızını iki katına çıkarmaya karar verdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, net varlık alımlarının hızındaki benzer düşüşler muhtemelen her ay uygun olacaktır, bu da varlık alımlarının kasım ayının başında beklediğimizden birkaç ay önce mart ortasında sona ereceği anlamına gelir. Alımlarımızı daha hızlı bir şekilde sonlandırıyoruz çünkü yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok."

Powell, tahvil alımları sona erene kadar faiz oranlarının yükselmesini beklemediğini belirterek, varlık alımları bitene kadar faiz oranlarını artırmaya başlamayı planlamadıklarını ancak maksimum istihdama ulaşmadan önce faiz oranlarının yükseltilebileceğini ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: 'Ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok' - Son Dakika Ekonomi


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