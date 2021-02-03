Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek

Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek

03.02.2021 07:33

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, insanların daha çok harcayarak, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasına katkı sağlayabilmeleri için daha çok finansal destek gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, insanların daha çok harcayarak, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasına katkı sağlayabilmeleri için daha çok finansal destek gerektiğini söyledi.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, Finansal desteklerin, insanların aşılanmasının aciliyetini çok daha fazla artırdığını vurgulayan Kaplan, bu sürecin, yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması, ekonomik katılım ve faaliyetlerde iyileşmeye yansıyacak ekonomideki toparlanmayı görmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 5.0 dolayında olmasını beklediğini belirten Kaplan, buna karşın önümüzdeki birkaç ayın oldukça durgun geçeceğini ekledi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Robert Kaplan, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor
08:54 Protestolar Fransa'yı yangın yerine çevirdi! Ünlü mağazaları yağmaladılar, bankaları ateşe verdiler
08:41 Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi
08:37 Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı
08:33 Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak
08:29 Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! Emekli ve memura yüzde 15 zam yolda
04:50 Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
04:48 Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti
01:39 Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı
01:37 Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 09:37:52. #1.13#
SON DAKİKA: Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement