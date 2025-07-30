FED faizi sabit tuttu

FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (FED) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, beklentiler dahilinde faizi bir kez daha değiştirmedi. FED, politika faizini yüzde 4.25-4.450 aralığında sabit tuttu. Fed böylece son 5 toplantıda faizlerde değişiklik yapmadı. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda FED yetkilileri, yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörmüştü.
Karar 2'ye karşı 9 oy ile alınırken, FED üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller karara karşı oy kullandı. Bu durum 1993 yılından bu yana ilk kez 2 Fed üyesinin karara karşı oy kullandığı FED toplantısı olarak kayıtlara geçti.
Karar metninde, "Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de, son göstergeler yılın ilk yarısında ekonomik aktivitede büyümenin ılımlılaştığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi. FED daha önce büyüme için "sağlam bir hızda" ifadelerini kullanmıştı.
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