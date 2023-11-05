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Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL - Son Dakika

Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:11

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda sarı-lacivertlilerin güncel borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

OCAK-MAYIS ARASINI KAPSIYOR

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yaptığı açıklamada, denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

TOPLAM VARLIK 2 MİLYAR 760 MİLYON

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin toplam borcu ise 8 milyar 276 milyon lira olarak açıklandı. Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin borcu 8 milyar 276 bin lira

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL - Son Dakika
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