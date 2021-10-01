Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu

Altınyıldız Classics, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor oldu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre şirket, Türk sporuna çeşitli alanlarda destek vermeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor olan Altınyıldız Classics, Fenerbahçe'nin Futbol A Takımı, Basketbol (Kadın/Erkek) ve Voleybol (Kadın/Erkek) takımlarının sporcu ve teknik heyetlerine özel koleksiyon hazırlayacak.

Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, takım elbiseden casual tarzdaki ürünlere kadar her grup için ayrı tasarımları, sporcular ve teknik ekiple buluşturacak.