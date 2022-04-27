Fibabanka, servis bankacılığında hızla ilerliyor - Son Dakika
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Fibabanka, servis bankacılığında hızla ilerliyor

27.04.2022 12:35
Fibabanka, servis bankacılığında hızla ilerliyor

Fibabanka, Servis Bankacılığı kapsamında önemli bir adım daha atarak API Portal sitesi www.servisbankaciligi.com'u geliştiricilerin kullanımına açtı.

Fibabanka, Servis Bankacılığı kapsamında önemli bir adım daha atarak API Portal sitesi www.servisbankaciligi.com'u geliştiricilerin kullanımına açtı.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, www.servisbankaciligi.com üzerinden sunduğu API'lerle geliştiricilerin, girişimler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sunarken, üyelerin tüm dokümanlara erişimini de sağlıyor.

Örnek kodları test ortamında deneme imkanına sahip olan geliştiriciler, son kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özel uygulamalar da geliştirebiliyor. Web sitesinde toplamda 5 ürün kategorisi için 18 API servisi kullanıcıların hizmetine sunulurken, yeni API ürün ve servisleri için çalışmalar sürüyor. Geliştiriciler, halihazırda hesap hareketleri, kart bilgileri, kredi kullandırma, para transferleri ve yatırım işlemleri (FX alış/satış)kategorilerindeki API'leri kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Fibabanka olarak, ilk günden bu yana sektörde en iyi dijital altyapıya sahip olmak hedefiyle büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Yatırımlardan finansal teknoloji geliştiren girişimcilerin de yararlanabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Mert, "Stratejimizin önemli bir parçası olan Servis Bankacılığı hizmet modelimiz kapsamında geliştirdiğimiz API Portal sitesi ile finansal hizmetler sunmak isteyen geliştiriciler, bizimle çok hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde entegrasyonlarını tamamlayıp ürün geliştirebilecekler. Böylelikle hem kendi müşterilerimize son teknoloji ürünleri sunarken hem de girişimlere ve markalara da kendilerini çok daha farklı ve geniş ölçekli bir ortamda deneme ve geliştirme fırsatı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Fibabanka'nın benzersiz bankacılık hizmetlerini ve finansal çözümlerini daha geniş kitlelerin deneyimlemesinin yolu açıldığı için mutlu olduklarını aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz bankacılık kabiliyeti, nitelikli insan kaynağımız ve finansal teknolojilerimizle Servis Bankacılığı hizmetini tüm müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. Gerek girişimlerin gerek markaların inovasyona odaklanarak ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri bizden sağlamaları, onlara da hem operasyon hem de maliyet anlamında büyük bir yarar sağlayacak. Bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmak isteyen girişim, şirket ve platformları Servis Bankacılığı hizmetlerimizle tanıştırmaya davet ediyoruz."

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Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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