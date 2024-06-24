File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market\'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

BİM'in bünyesinde bulunan File Market'in bazı mağazalarına yerleştirilen tabelalar tartışma yarattı. İnternete düşen fotoğraflarda yer alan duyuru tabelasında "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

24.06.2024 10:59
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Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan BİM'in bünyesinde bulunan File Market'in bazı mağazalarına yerleştirdiği tabelalar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAZI MAĞAZALARA DUYURU ASTILAR

İnternete düşen ve binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafta, mağaza içine duyuru tabelaları yerleştirildiği görülüyor.

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

"SADECE KREDİ/BANKA KARTLARI İLE ÖDEMEYE GEÇİLECEKTİR"

Kasaya yakın bölgeye yerleştirilen tabelada ise "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadeleri yer alıyor.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR OLUMLU BULAN DA

File Market'in bazı mağazalarında 8 Temmuz itibarıyla başlayacak uygulama kimi vatandaşların hoşuna giderken kimilerinin ise tepkisini çekti.

Alışveriş, Banka, Bim, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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