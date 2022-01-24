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Finansal hizmetler güven endeksi 0,2 puan azaldı - Son Dakika

Finansal hizmetler güven endeksi 0,2 puan azaldı

24.01.2022 10:44
Finansal hizmetler güven endeksi 0,2 puan azaldı

2022 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ocak ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2022 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre zayıfladığı görüldü.

2022 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 9,0 puanlık artış olduğu görülürken, '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' ve '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektörlerinde sırasıyla 10,3 ve 0,5 puanlık azalış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal hizmetler güven endeksi, Sigorta, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Finansal hizmetler güven endeksi 0,2 puan azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Finansal hizmetler güven endeksi 0,2 puan azaldı - Son Dakika
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