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Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı - Son Dakika

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı

24.12.2021 14:51
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta 2,5 puan azalarak 171,9 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta 2,5 puan azalarak 171,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks kasımda 2,5 puan azalarak 171,9 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi artış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

2021 yılı Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörü bir önceki aya göre 26,1 puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 20,2 ve 2 puanlık azalış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal hizmetler güven endeksi, Sigorta, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı - Son Dakika Ekonomi


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