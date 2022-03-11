Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi - Son Dakika
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Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi

11.03.2022 21:59
Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Ukrayna'daki gelişmelerin olası yansımaları ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarının ele alındığı açıklandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Ukrayna'daki gelişmelerin olası yansımaları ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarının ele alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısının bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."


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Finansal İstikrar Komitesi, Maliye Bakanlığı, Ukrayna, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi - Son Dakika
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