Ordu'da fındık bahçeleri, FINVER projesiyle verimli hale getiriliyor

Ordu'da, Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında bahçelerde bakım ve temizlik yapılarak verimin artması sağlandı.

Projeyi uygulayan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile gıda ve tarım sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat payına sahip fındıkta verimi artırmak için başlatılan FINVER projesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Proje doğrultusunda bir yandan miras yoluyla bölünen, bir yandan da il dışında yaşayanların geride bıraktığı bahçeler kiralama yöntemiyle ekonomiye kazandırılıyor.

Belediyenin iştirak şirketi ORTAR AŞ tarafından yürütülen çalışmalarda, üreticilerden 5 yıllığına kiralanan yaklaşık 300 dekar fındık bahçesinde ziraat mühendisleri eşliğinde dal kesimi, sürgün alımı ve temizlik yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, "Biz eskiden kalma alışkanlıklarımızla bahçelerimizde yeteri kadar bakım yapamıyoruz. Bu da hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Biz bir dekarda 300-350 kilogram ürün alabilecekken, dekar başına 80 kilogram ürün alıyoruz. Bu proje ile birlikte üreticilerden kiraladığımız 300 dekar fındık bahçelerinde ürün artışı var. Bu da bize bu projenin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.