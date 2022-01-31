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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

31.01.2022 13:52
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Balcı, ekmek fiyatlarının yükseleceğine yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını bildiren Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, fırıncılar olarak ocak ayında maliyet artışlarını dikkate alarak ülke genelinde kilogramı 12,5 lira olan ekmeğin fiyatının kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yaptıklarını belirterek, "Burada, şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Halil İbrahim Balcı, Togo Cumhuriyeti, Balcı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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