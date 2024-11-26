Fıstıklı Sarmaya zam geldi! Yeni fiyatını gören inanamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fıstıklı Sarmaya zam geldi! Yeni fiyatını gören inanamıyor

Yeşil Sarma tatlısı olarak da bilinen Fıstıklı Sarma tatlısına zam geldi. 940 liradan satılan tatlının kilo fiyatı bin lirayı aştı.

26.11.2024 11:45
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Yılbaşı gelmeden ürün ve hizmetlerde zamlar kendini göstermeye başladı. Kırmızı et ve yumurta fiyatlarında uzun süredir devam zam tartışmasının ardından bu kez yeşil Sarma tatlısı olarak da bilinen Fıstıklı Sarma tatlısı fiyat artışıyla gündemde.

Fıstıklı sarmaya zam geldi

KİLO FİYATI BİN LİRAYI AŞTI

940 liradan satılan Fıstıklı Sarma tatlısına zam geldi. Unlu mamulleri satan işletmelerde Fıstıklı Sarma'nın yeni fiyatı 110-1150 olarak yazılmaya başlandı. Böylece Fıstıklı Sarma, daha yeni yıl gelmeden yüzde 20 zamlanmış oldu.

Fıstıklı sarmaya zam geldi

Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fıstıklı Sarmaya zam geldi! Yeni fiyatını gören inanamıyor - Son Dakika

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