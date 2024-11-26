Fıstıklı Sarmaya zam geldi! Yeni fiyatını gören inanamıyor

Ekonomi

Yılbaşı gelmeden ürün ve hizmetlerde zamlar kendini göstermeye başladı. Kırmızı et ve yumurta fiyatlarında uzun süredir devam zam tartışmasının ardından bu kez yeşil Sarma tatlısı olarak da bilinen Fıstıklı Sarma tatlısı fiyat artışıyla gündemde.

KİLO FİYATI BİN LİRAYI AŞTI

940 liradan satılan Fıstıklı Sarma tatlısına zam geldi. Unlu mamulleri satan işletmelerde Fıstıklı Sarma'nın yeni fiyatı 110-1150 olarak yazılmaya başlandı. Böylece Fıstıklı Sarma, daha yeni yıl gelmeden yüzde 20 zamlanmış oldu.