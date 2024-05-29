Fitch Ratings: Türkiye\'de Enflasyon Yıl Sonunda Yüzde 40\'a Ulaşacak

Ekonomi

Türkiye'deki yıl sonu enflasyon beklentisini açıklayan Fitch Ratings, yılın ikinci yarısında sıkı para politikası sebebiyle yavaşlayacağını duyurdu. Raporunda ise Türkiye'nin tahmini enflasyon oranını açıkladı.

"ENFLASYONUN YIL SONU YÜZDE 40'A ULAŞMASI BEKLENİYOR"

Ekonomim'de yayınlanan habere göre, Fitch yayınladığı raporda şu değerlendirmelere yer verdi,

"Nisan 2024'te yüzde 69,8 olan yüksek enflasyon (2023: yüzde 64,8), lirada beklenen değer kaybı ve Ocak 2024'te asgari ücrette yapılacak artışla birlikte Türkiye'deki LRG'lerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Fitch, daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2024'te yavaşlamasını ve yıl sonunda yüzde 40'a ulaşmasını bekliyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinin, LRG'lerin faaliyet gelirlerinin sırasıyla yaklaşık yüzde 65 ve yüzde 17'sini oluşturan artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenmesini ve faaliyet dengesinin 2023'teki yüzde 39'dan daha düşük olsa da 2027'ye kadar ortalama yüzde 29 olmasını bekliyoruz." dedi.

"TL DEĞER KAYBI LRG'LERİN BORÇLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Yerel seçim öncesi belediyelerin planlarının orta vadede azaltmayı beklediklerini açıkladı. Yüksek yurt içi faiz oranlarıyla birlikte kısa lira vadeleri için 2023 yılında yüzde 25, 2024 yılı için yüzde 50'nin üzerine çıkması ile alt yapı borçlarının kısmen finanse edilmesi amacıyla borçlanma ihtiyaçlarının daha da zorlanacağını belirtti. Yayınlanan rapora göre beklenen TL değer kaybının, LRG'lerin borçlarını olumsuz etkileyeceği bekleniyor.