Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B-'ye düşürdü

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Fitch Türkiye'nin kredi notunun düşmesinde Türk Lirasında yaşanan değer kaybının önemine dikkat çekti.

"BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Fitch'in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Artan geriye dönük endeksleme riskleri ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle liranın ek değer kaybetmesi nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor." Kuruluş, 2022'de yıllık enflasyonun ortalama yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin ettiklerini de açıkladı.

ŞUBATTA DA KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Fitch 12 Şubat'ta aldığı karar ile Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdiğini, görünümünü ise "negatif" olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Fitch bu tarihte yayımladığı raporda, "daha sık ve yoğun politika odaklı" finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.