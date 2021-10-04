Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme, yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller izledi.

Eylül 2020'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Eylülde, endekste kapsanan 415 maddeden 51'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: