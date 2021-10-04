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Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

04.10.2021 10:32
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme, yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller izledi.

Eylül 2020'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Eylülde, endekste kapsanan 415 maddeden 51'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

0,50

28,79

Alkollü içecekler ve tütün

0,05

1,80

Giyim ve ayakkabı

-0,16

7,32

Konut

2,34

20,97

Ev eşyası

3,33

23,27

Sağlık

0,52

17,47

Ulaştırma

0,54

20,21

Haberleşme

0,47

4,99

Eğlence ve kültür

1,06

12,45

Eğitim

5,15

16,53

Lokanta ve oteller

2,22

23,27

Çeşitli mal ve hizmetler

1,49

13,92

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,50, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,72 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,26 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 20,79 ile yine bu göstergede oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

Aylık değişim (yüzde)

Yıllık değişim (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

1,56

19,82

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

1,50

18,63

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

1,51

16,98

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE

1,60

19,05

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,31

20,58

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,26

20,79

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika Ekonomi


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