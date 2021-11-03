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Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

03.11.2021 10:42
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekimde aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ve aynı oranla haberleşme olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 25,23 lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası izledi.

Ekim 2020'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 5,29 ile haberleşme olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Ekimde, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Ana harcama gruplarıAylık (yüzde )Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler1,9227,41
Alkollü içecekler ve tütün5,977,88
Giyim ve ayakkabı7,568,08
Konut2,2921,3
Ev eşyası2,2523,03
Sağlık0,6517,19
Ulaştırma2,4320,67
Haberleşme0,515,29
Eğlence ve kültür0,5113,12
Eğitim0,1716,73
Lokanta ve oteller2,3125,23
Çeşitli mal ve hizmetler1,7513,61
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,25 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,79 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 20,92 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

Aylık değişim (yüzde)

Yıllık değişim (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

2,11

20,43

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

1,85

18,5

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

1,79

16,82

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE

2,31

19,37

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

2,33

20,55

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

2,45

20,92

(sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika Ekonomi


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