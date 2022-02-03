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Fiyat artışları (3) - Son Dakika

Fiyat artışları (3)

03.02.2022 10:33
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma grubunda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 21,9 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ocakta aylık bazda düşüş gösteren grup ise yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası grubunda görüldü.

Ocak 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 10,76 ile haberleşme, yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Ocakta, endekste kapsanan 409 maddeden 38'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler10,9

55,61
Alkollü içecekler ve tütün21,945,34
Giyim ve ayakkabı-0,2425,32
Konut18,9148,41

Ev eşyası12,8254,53
Sağlık11,2728,63

Ulaştırma11,1568,89
Haberleşme2,1610,76
Eğlence ve kültür8,7734,81
Eğitim1,1918,67
Lokanta ve oteller8,4550,4

Çeşitli mal ve hizmetler8,0943,54
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 6,94 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 50,55 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE11,46

50,55

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE7,49

42,66

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE6,94

39,45

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE10,4147,96
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

10,62

48,86

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

8,8449,34
(Sürecek)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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