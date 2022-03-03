Fiyat artışları (3) - Son Dakika
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Fiyat artışları (3)

03.03.2022 10:45
Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma grubunda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.

Şubatta aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1,49 ile konut olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Şubat 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 11,89 ile haberleşme, yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Şubatta, endekste kapsanan 409 maddeden 53'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Ulaştırma4,5675,75
Ev eşyası764,83
Gıda ve alkolsüz içecekler8,4164,47
Çeşitli mal ve hizmetler6,0155,78
Lokanta ve oteller4,5455,2
Konut1,4949,72
Alkollü içecekler ve tütün0,4445,78
Eğlence ve kültür2,7239,85
Sağlık6,3932,86
Giyim ve ayakkabı 0,3026,87
Eğitim3,922,24
Haberleşme1,5911,89
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,75 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 56,14 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE " göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE5,5656,14
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,8155,05
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE5,0254,88
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE3,8952,73
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,8747,01
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,7544,05
(Sürecek)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (3) - Son Dakika


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