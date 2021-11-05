Fiyat farkı üreticiyi TMO'ya yöneltiyor

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 25 liradan işlem görerek haftayı kapattı.

Sezona kilogramı 25 liradan başlayan ve kısa sürede 26 lirayı gören fındık fiyatı, son 2 haftada 25 ila 24 lira arasında inişli çıkışlı fiyatlarla serbest piyasada işlem görmeye devam ederken bu haftayı ise 25 liradan kapattı.

Fındık fiyatının yeni sezona kadar bu fiyatlarla devam edeceğini öngördüklerini ifade eden fındık tüccarlarından Burak Gündoğdu, "Geçen hafta 24 ila 25 lira arasında işlem gören fındık fiyatı haftaya 25 liradan başlamıştı ve hafta boyunda da 25 liradan işlem görmeye devam etti. TMO'nun piyasada olması fındık fiyatının serbest piyasada düşmemesinde etkili oldu. Bilindiği gibi TMO 27 liradan fındık alırken, serbest piyasada 23 liradan fındık almaya başladılar. Ancak bugün TMO randımanına göre 27 liranın da üzerinde fındık alabiliyor. Üreticilerimizde daha çok TMO'ya yöneliyor. Serbest piyasa ile TMO arasında ciddi anlamda 2 ila 3 lira arasında, hatta randımanına göre 5 liraya kadar varan fark olabiliyor. Serbest piyasa da ise fiyatların düşük olmasının nedeni tedarik zincirinin tepesindeki büyük ihracatçılar. Bir zincir halkası var bu zincir halkasına göre taleplere göre bizlerde alıp satıyoruz. Satamadığımızda haliyle fiyatlarda düşük oluyor. Serbest piyasada bu ay sonuna kadar taleplerde bir artış olursa fiyatlarda da biraz daha yükseliş olur. Bu ay içerisinde de yükseliş olmazsa artık daha da olmaz" dedi. - GİRESUN