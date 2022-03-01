Fiyat İstikrarı Komitesi, 3'üncü kez toplanıyor - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün 3'üncü kez toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi 3'üncü Toplantısı'nın saat 19.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının Bakan Nebati başkanlığında yapılacağı belirtilerek, "Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri ele alınacaktır. Bu çerçevede Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacaktır" denildi.Öte yandan toplantının basına kapalı olacağı kaydedildi.