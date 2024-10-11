Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Ekonomi

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan bu düzenleme, motosikletlerden dronelara, saatlerden diğer pek çok ürüne yeni vergiler getiriyor. Savunmaya kaynak aktarımını içeren düzenlemenin taslağı Meclis'e sunuldu.

MOTOSİKLET KULLANANLAR DİKKAT

Kanun teklifinin 3. maddesinde, motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamı genişletiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi 100 cm³ altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kW'ın altında olan küçük motosikletler de artık MTV'ye tabi olacak. Bu düzenleme, özellikle şehir içi ulaşımda kullanılan küçük hacimli motosikletleri hedef alıyor ve bu segmentte yer alan araç sahiplerini etkileyecek.

DRONE KULLANIMI DA ARTIK VERGİYE TABİ

Düzenleme yalnızca motosikletlerle sınırlı değil. İnsansız hava taşıtları (drone) da artık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınacak. Ancak bu düzenlemede askeri amaçlı kullanılan dronelar hariç tutuluyor. Yani, hobi veya ticari amaçla kullanılan dronelara ek vergi yükümlülükleri geliyor.

KOL SAATİ İÇİN DE VERGİ ALINACAK

Bunun yanı sıra, ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri de yeni vergi kapsamına dahil ediliyor. Lüks tüketim olarak değerlendirilen bu ürünlerdeki yeni düzenlemeler, özellikle üst segment saat markalarını satın alan tüketicilere ek maliyetler getirecek.