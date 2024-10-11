Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Ekonomi yönetiminin TBMM'ye sunduğu yeni kanun teklifi ile vergi düzenlemelerinde dikkat çeken değişiklikler yapılması planlanıyor. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan bu düzenlemeye göre; fiyatı 5 bin lira ve üzerinde saatlerden de yüzde 20 ÖTV alınacak.

11.10.2024 16:22
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Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan bu düzenleme, motosikletlerden dronelara, saatlerden diğer pek çok ürüne yeni vergiler getiriyor. Savunmaya kaynak aktarımını içeren düzenlemenin taslağı Meclis'e sunuldu.

MOTOSİKLET KULLANANLAR DİKKAT

Kanun teklifinin 3. maddesinde, motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamı genişletiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi 100 cm³ altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kW'ın altında olan küçük motosikletler de artık MTV'ye tabi olacak. Bu düzenleme, özellikle şehir içi ulaşımda kullanılan küçük hacimli motosikletleri hedef alıyor ve bu segmentte yer alan araç sahiplerini etkileyecek.

DRONE KULLANIMI DA ARTIK VERGİYE TABİ

Düzenleme yalnızca motosikletlerle sınırlı değil. İnsansız hava taşıtları (drone) da artık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınacak. Ancak bu düzenlemede askeri amaçlı kullanılan dronelar hariç tutuluyor. Yani, hobi veya ticari amaçla kullanılan dronelara ek vergi yükümlülükleri geliyor.

KOL SAATİ İÇİN DE VERGİ ALINACAK

Bunun yanı sıra, ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri de yeni vergi kapsamına dahil ediliyor. Lüks tüketim olarak değerlendirilen bu ürünlerdeki yeni düzenlemeler, özellikle üst segment saat markalarını satın alan tüketicilere ek maliyetler getirecek.

Ekonomi, Güncel, Finans, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Emin Erol:
    donumu zu da alın olur mu 61 2 Yanıtla
  • gökhan purcu:
    DÜN WC YE GİRDİM 10 TL FİŞ KESMİYOLAR BENCE WC DEN % 500 VERGİ ALINMALI AYRICA ÇÖPTEN YEMEK ALANLAR VAR ODA VERGİYE TAABİ TUTULMALI NEFES ALANLARA BİŞEY DEMİYORUM HADİ ŞİMDİLİK ALIN 41 3 Yanıtla
  • Yusuf Özdemir:
    5 cm den fazla sıçandanda vergi alın milleti sömürmekten doymadınız yazık bize yazık 38 2 Yanıtla
  • Ekrem Doğan:
    sandığa gömülmek için ellerinden geleni yapıyorlar 33 2 Yanıtla
  • HD Stüdyo:
    kulağımızdan giren seslere vergi alınması gerekiyor bazen çok yüksek gelebilliyor 28 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yakında donda vergı alınır 25 2 Yanıtla
  • Suat Aykutalp:
    Her kuşu sevdiğiniz leylek kaldı???? 24 2 Yanıtla
  • Bekir Deniz:
    Ucuyoruz, susmaya devam… 23 2 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy:
    Kol gibi vergi alıyorlar tşkler 23 2 Yanıtla
  • Fahri Bozkurt:
    kol böregi için ne düşünülmüş anada varmı 17 2 Yanıtla
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