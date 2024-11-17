1 Aralık tarihi itibarıyla ülke genelinde kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde de hareketlilik başladı. 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek olan zorunluluğun başlamasından önce lastik değiştirme fiyatları da belirginleşti.
Otomobillerine kış lastikleri taktırmak isteyen araç sahipleri için fiyatlar boyutlarına göre değişiklik gösteriyor.
Ücret tarifesi şu şekilde sıralanıyor:
Yeni lastik sahibi olmak isteyenler için de binek araçlar için kalitesine göre lastik fiyatları değişiklik göstererek bin 500 liradan jant büyüklüğüne ve kalitesine göre 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezası kesilecek. Bu rakam 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenecek.
Son Dakika › Ekonomi › Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu - Son Dakika
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