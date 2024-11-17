Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu

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1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Lastikçilerde yoğunluk başlarken, fiyatlar da belirginleşmeye başladı.

17.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:18
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1 Aralık tarihi itibarıyla ülke genelinde kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde de hareketlilik başladı. 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek olan zorunluluğun başlamasından önce lastik değiştirme fiyatları da belirginleşti.

2025 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Otomobillerine kış lastikleri taktırmak isteyen araç sahipleri için fiyatlar boyutlarına göre değişiklik gösteriyor.

Ücret tarifesi şu şekilde sıralanıyor:

  • 13-14 inç jantlar 600 lira
  • 15-16 inç jantlar 750 lira
  • 17 inç jantlar için 850 lira
  • 18 inç jantlar için 950 lira
  • 19 inç jantlar için bin 100 lira
  • 20-21 inç jantlar için bin 250 lira

11 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yeni lastik sahibi olmak isteyenler için de binek araçlar için kalitesine göre lastik fiyatları değişiklik göstererek bin 500 liradan jant büyüklüğüne ve kalitesine göre 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

TAKMAYANLARA 4 BİN LİRA CEZA

Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezası kesilecek. Bu rakam 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenecek.

Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu

Otomobil, Ekonomi, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • MEHMET AYDIN:
    Tayyibe para lazım 22 senedir doymadı 56 43 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Devlete para lazım değil tayyibe de lazım değil kabak lastikler ile yola çıkıp insanları canından etmeyin kendi canınız danda olmayın demiş yönetmelik soğancılara itina ile duyurulur 39 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tayyip bu paralarla chennemde kendine yer kiralayacak 15 21 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    Kış lastiğine kızmayın uygulama güzel herkes ehliyet alıyor kim lastik takmayı biliyor herkese ehliyeti hakkıyla versen bugun lastikçi diye bir şey olmazdı....para para para tabikidr türkiyeciktr herşey para.... 10 15 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Yav şu tayine para lazım diye yazan arkadaşlar ticariniz yoksa takmayın zorla takın diyen yok kendin kaza yapar geberirsin umurumuz da değil lakin karşı tarafta kendi hür iradesiyle takan insana zarar vereceksen iş değişir 13 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yakında binek araçlara ve her vilayete zorunlu olur bu lastik hiç kar yağmayan hiç kar görmeyen hafif kış geçiren yerlere de zorunlu yaparlar bu kış lastiğini görürsünüz 10 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yorumumu yayınlasana laan 7 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Kış lastiği uygulaması çok iyi oldu.dikkatli olunursa, Büyük oranda kazayı engelliyor.muhtemelen yurt dışından biri 22 senedir tayibe lazım demiş.insan doğmakla insan olmak ayrı bir şey. 7 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Ya şimdi aklım karıştı 1.250 tl 20 inç lastik fiyatımı yoksa montaj fiyatı mı 1 0 Yanıtla
  • Cemalettin Hardal:
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