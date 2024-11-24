Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

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İzmir'de bir zincir markete giren vatandaş fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Her şey o kadar pahalı ki geçinemiyoruz" diyen şahıs, markettekiler tarafından kollarından tutulup sürüklenerek marketten çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.11.2024 19:51
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İzmir'de bir markette ürünlerin pahalılığından şikayet eden şahıs sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen şahıs yerlerde sürüklenerek marketten atıldı.

FİYATLARI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'de bir zincir markette ilginç bir olay yaşandı. Markete gelen vatandaş yüksek fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Fiyatlar çok pahalandı, her şey o kadar pahalı ki artık geçinemiyoruz" sözleriyle tepkisini gösteren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi.

YERDE SÜRÜKLENEREK MARKETTEN ATILDI

Şahıs markettekiler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Vatandaşın yerde sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

Cep Telefonu, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Sezo runay:
    Millete kafayı yedirtti bu akp komik görünen gerçekler 381 118 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Ordaki kimsede şuç yok bunlar hep akp nin eseri 303 104 Yanıtla
  • Ender seker:
    erdoğanın kılıyım diyenler nerde 294 85 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    güzel şow izmirde 124 222 Yanıtla
  • Okan Durmuş:
    bugün seçim olsun eşşek çok! 183 75 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Halâ yüzde otuz oy cıkıyorsa iktidara söylenecek söz kalmamış! 182 55 Yanıtla
  • Buğra Demir:
    Tepki doğru, hedefi yanlış 147 33 Yanıtla
  • alos :
    DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ YİNE BİZDE HAYAT PAHALILIĞI. 99 10 Yanıtla
  • Yaw he:
    gücü yeten yetene... 100 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    attıkları adam kime oy vermıs acaba 79 21 Yanıtla
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