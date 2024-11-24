İzmir'de bir markette ürünlerin pahalılığından şikayet eden şahıs sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen şahıs yerlerde sürüklenerek marketten atıldı.
İzmir'de bir zincir markette ilginç bir olay yaşandı. Markete gelen vatandaş yüksek fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Fiyatlar çok pahalandı, her şey o kadar pahalı ki artık geçinemiyoruz" sözleriyle tepkisini gösteren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi.
Şahıs markettekiler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Vatandaşın yerde sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Ekonomi › Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı - Son Dakika
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