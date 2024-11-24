Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

Ekonomi

İzmir'de bir markette ürünlerin pahalılığından şikayet eden şahıs sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen şahıs yerlerde sürüklenerek marketten atıldı.

FİYATLARI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'de bir zincir markette ilginç bir olay yaşandı. Markete gelen vatandaş yüksek fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Fiyatlar çok pahalandı, her şey o kadar pahalı ki artık geçinemiyoruz" sözleriyle tepkisini gösteren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi.

YERDE SÜRÜKLENEREK MARKETTEN ATILDI

Şahıs markettekiler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Vatandaşın yerde sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.